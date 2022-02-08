البنك المركزي الكويتي يسمح للبنوك بتوزيع أرباح نصف سنوية

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء السماح للبنوك المحلية بتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وذلك للبنوك الراغبة والتي تتمتع بأوضاع مالية تمكنها من ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن البنك القول، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصه المستمر على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة أوضاع القطاع المصرفي بما يرسخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وفي ضوء التشريعات الصادرة بشأن توزيع أرباح الشركات المساهمة.

ونقل البيان عن محافظ البنك محمد الهاشل القول إن البنك أصدر تعميما إلى البنوك الكويتية بشأن السماح للبنوك الراغبة بتوزيع أرباح نصف سنوية عبر التقدم بطلب مرفق بدراسة فنية لأثر تلك التوزيعات على أوضاع البنك.

وأضاف الهاشل أن المركزي سينظر في طلبات توزيع الأرباح نصف السنوية وفق ذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، بما يتناسب مع نتائج أعمال البنوك وصافي الربح المحقق خلال الفترة وبما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية للبنك وغيرها من المتطلبات الرقابية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما يتمتع به القطاع المصرفي من متانة ومؤشرات سلامة مالية عالية، كما تنسجم مع الممارسات العالمية في هذا الشأن وتؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية للمساهمين، بما ينعكس إيجابا على القطاعات المختلفة في الاقتصاد.

وذكر أن هذه الخطوة ستزيد من قاعدة المستثمرين من خلال استقطاب رؤوس أموال جديدة في السوق وتعزز التنافسية وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.