تغريم الصحفي التركي دينيز يوجيل بتهمة إهانة ممثل ادعاء في اسطنبول

قررت محكمة في اسطنبول تغريم الصحفي التركي-الألماني دينيز يوجيل اليوم الثلاثاء بتهمة إهانة مسؤول حكومي، وفقا لوثائق المحكمة التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبعد نحو ثلاثة أعوام من إطلاق سراحه من سجن تركي، تم فرض غرامة بقيمة 7080 ليرة تركية (حوالي 250 دولارا) لإهانة ممثل الادعاء الذي قاد التحقيق ضده.

وفي تغريدة في فبراير 2019، قال يوجيل إنه لن يعارض وصف المسؤول بأنه "أغبى ممثل ادعاء في كاجلايان"، في إشارة إلى محكمة في اسطنبول.

وقد تسبب التحقق الذي أجراه ممثل الادعاء في احتجاز يوجيل قبل محاكمته في عام 2017 .