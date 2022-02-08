 ألمانيا استقبلت نحو 1200 معاون محلي للجيش الألماني من أفغانستان - بوابة الشروق
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ألمانيا استقبلت نحو 1200 معاون محلي للجيش الألماني من أفغانستان

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:27 ص

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن ألمانيا استقبلت من أفغانستان أقل بقليل من 1200 معاون محلي للجيش الألماني.

وقالت لامبرشت في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "نفترض أنه يوجد حاليا في ألمانيا إجمالا 1190 معاون محلي سابق للجيش الألماني، ونتوقع قدوم نحو 610 معاونين آخرين من أفغانستان... كما تفد أيضا عائلاتهم".

وانسحب الجيش الألماني من أفغانستان في نهاية يونيو 2021 بعد تواجده في البلاد لمدة قاربت 20 عاما، وشارك الجيش في مهمة إجلاء للمعوزين للحماية على مدار 11 يوما في أغسطس الماضي، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وبالإضافة إلى المعاونين المحليين السابقين للجيش الألماني، وعدت الحكومة الألمانية أيضا باستقبال موظفين محليين لدى مؤسسات ألمانية أخرى، بالإضافة إلى نشطاء في مجال حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية. وبحلول نهاية العام الماضي، تم استقبال أكثر من 5 آلاف أفغاني في ألمانيا.

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