وفد معسكر «الرياضة في بلاد الفيروز» يشهد الغروب من قمة جبل موسى بسانت كاترين

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الفوج الثاني من معسكر "الرياضة في بلاد الفيروز"، والذي تطلقه وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء للتعرف على أهم المعالم السياحية بمدينتي دهب وسانت كاترين.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين استقبلت اليوم الفوج الثاني من الشباب المشارك في معسكر "الرياضة في بلاد الفيروز"، والمستمر خلال الفترة من 8 وحتى 11 من فبراير الجاري.

وأضاف أن فعاليات الفوج الأول استمرت خلال الفترة من 2 وحتى 6 فبراير الجاري، وجرى خلاله تنفيذ كافة فعاليات البرنامج بما يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية مختلفة، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الفوج الثالث خلال الفترة من 12 حتى 16 فبراير الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق" اليوم، إن الشباب المشارك في الفوج الثالث صعدوا جبل موسى، للاستمتاع بمشهد الغروب والشروق، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الجميع، والمعسكر يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضية في الأماكن التي تتسم بطبيعة مختلفة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم، واطلاعهم على أبرز المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها مصر، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، ومن المقرر أن يقوموا بزيارة مدينة دهب.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة هي المنوطة بتنظيم فعاليات المعسكر، وجرى عقد ندوة ثقافية للمشاركين تناولت مدينة سانت كاترين كمحمية طبيعية، وكمدينة سياحية ذات طابع ديني أثري لها عراقتها التاريخية، والتعرف على أبرز الآثار بها، فضلاً عن التعرف على القيمة التاريخية لكل من جبل موسى، ودير سانت كاترين.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم فعاليات المعسكر الرياضي على مدار 15 يومًا خلال الفترة من 2حتى 16 فبراير الجاري، بواقع 3 أفواج، ومدة المعسكر لكل فوج 5 أيام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة وصحة المشاركين في المعسكر.

وتتضمن فعاليات المعسكر أنشطة التخييم في محمية اللاجون، وزيارة جبل الطويلات، ومحمية أبوجالوم، ومنطقة البلوهول، ومحمية البلولاجون، والوادي الملون، ودير سانت كاترين، وجبل موسى، وغيرها من المعالم، إضافة إلى ممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة، وتسلق الجبال، والألعاب البحرية، وورش عمل حول الولاء للوطن، وندوات كشفية وحفلات سمر، وعدد من المسابقات والأنشطة الرياضية.

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