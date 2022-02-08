أصول احتياطي مجلس الأجيال القادمة البحريني ترتفع لـ624 مليون دولار بنهاية 2021

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أعلن مجلس احتياطي الأجيال القادمة بالبحرين البيانات الأولية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وتمكن صندوق احتياطي الأجيال القادمة من تسجيل ارتفاع بقيمة 151 مليون دولار أمريكي في أصوله وبمعدل 32% منذ أن تم استقطاع مبلغ 450 مليون دولار أمريكي في يونيو 2020 لدعم الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2020؛ للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات الأولية أنه على إثر عوائد الاستثمار الناجحة ارتفعت أصول الصندوق إلى 624 مليون دولار أمريكي بنهاية العام.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" تأكيد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة، على الدور المهم لصندوق احتياطي الأجيال القادمة في دعم المسيرة التنموية الشاملة.