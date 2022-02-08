إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بكوستاريكا

بات إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية التي أجريت في كوستاريكا أمس الاحد، أمرا حتميا ، في ظل عدم ظهور فائز واضح بالانتخابات بعد فرز 88% من ألأصوات الناخبين اليوم الاثنين.

وبحسب الأرقام الصادرة عن السلطة الانتخابية، حقق الرئيس الاسبق خوسيه ماريا فيجيريس تقدما واضحا، وجاء خلفه وزير المالية السابق رودريجو تشافيز.

ومع ذلك، فإنه من الضروري حصول الفائز على ما لا يقل عن 40% من الأصوات لتجنب إجراء جولة إعادة للانتخابات في نيسان/أبريل المقبل.

وقد حصل فيجيريس، رئيس حزب التحرير الوطني ممثل تيار الوسط، حتى الآن على نحو 3ر27% من الأصوات، بينما حصل تشافيز الذي ينتمي لحزب الوسط، على حوالي 7ر16%.

ثم جاء فابريسيو ألفارادو وهو واعظ إنجيلي، وينتمي لحزب نويفا ريبوبليكا اليميني، في المركز الثالث بحصوله على 8ر14 %من الاصوات.

وبلغت نسبة الاقبال على التصويت نحو 60 % من الناخبين المؤهلين.

وقد شارك أكثر من 20 مرشحا في الانتخابات لانتخاب رئيس جديد خلفا لكارلوس ألفارادو، الزعيم الديمقراطي الاشتراكي الذي تولى السلطة قبل حوالي أربعة أعوام.

ويحظر دستور كوستاريكا إعادة انتخاب الرئيس حيث ينص على توليه فترة رئاسية واحدة.

يذكر أن عدد سكان كوستاريكا، التي تعرف بأنها وجهة سياحية، هو 5 ملايين نسمة، وتشتهر الدولة بالتنوع البيولوجي وجهودها لحماية الطبيعة.