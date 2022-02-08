مقتل 21 شخصا وتشريد أكثر من 60 ألفاً بسبب إعصار باتسيراي في مدغشقر

قتل 21 شخصا، وشرّد أكثر من 60 ألفا في مدغشقر، وذلك بسبب إعصار باتسيراي الذي ضرب البلاد، مساء أول أمس السبت.

وحسب "رويترز"، تُرك سكان بلدة ساحلية في مدغشقر ضربها إعصار باتسيراي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهم يلتقطون ما تبقى من حطام منازلهم وأغراضهم.

وقد تسبب الإعصار في مقتل 21 شخصًا وتشريد أكثر من 60 ألف شخص بعد أن ضرب في جزيرة المحيط الهندي في وقت متأخر من مساء يوم السبت.

وتسبب الإعصار في هدم المنازل وخطوط الكهرباء على طول الساحل الجنوبي الشرقي حتى تحركت في وقت متأخر يوم الأحد.

وقالت وكالة المعونة الغذائية التابعة للأمم المتحدة إن ذلك أدى أيضا إلى تدمير محاصيل الأرز والفواكه والخضروات التي كانت على وشك الحصاد، مما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء في منطقة كانت تعاني بالفعل من آثار الجفاف الشديد.