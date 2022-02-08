 الدنمارك تسجل 35 ألفا و255 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 35 ألفا و255 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:21 ص

سجلت الدنمارك، 35 ألفا و255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و73 ألفا و328 إصابة، والوفيات إلى 3935 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و115 ألفا و249 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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