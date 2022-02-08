 الإيسيسكو والسودان يبحثان تعزيز التعاون في التربية والعلوم والثقافة - بوابة الشروق
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الإيسيسكو والسودان يبحثان تعزيز التعاون في التربية والعلوم والثقافة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 8:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 8:13 ص

بحث السفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الحوار الحضاري بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "إيسيسكو" خلال اجتماعين، الأول مع الدكتور جراهام عبد القادر، وزير الثقافة والإعلام السوداني، والثاني مع وفاء سيد أحمد محمد نور الدين، الأمينة العامة للجنة السودانية للتربية والعلم والثقافة، تعزيز التعاون في التربية والعلوم والثقافة.
وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال الاجتماع الأول الذي تم اليوم في مقر وزارة الثقافة والإعلام السودانية بالخرطوم، جرت مناقشة مجالات التعاون بين الإيسيسكو والسودان في الثقافة، وفي مقدمتها موضوع مكتب سنار للتراث المادي وغير المادي، وأهمية تسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية السودانية على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين الإيسيسكو ووزارة الثقافة السودانية، لتطوير التعاون في إطار الرؤية واستراتيجية العمل الجديدة للمنظمة، التي تتبنى تنفيذ البرامج والأنشطة حسب أولويات واحتياجات كل دولة من الدول الأعضاء.
وأضاف البيان أنه في الاجتماع الثاني مع الأمينة العامة للجنة السودانية للتربية والعلم والثقافة، تم بحث تعزيز آليات التنسيق بين الإيسيسكو واللجنة، لتطوير التعاون بين المنظمة والجهات السودانية المعنية بمجالات عمل الإيسيسكو، وتنفيذ برامج وأنشطة تحقق نتائج إيجابية ملموسة يمكن قياسها.


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