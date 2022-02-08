إسبانيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

لم يعد يتعين على الأشخاص في إسبانيا ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ابتداء من بعد غد الخميس، وذلك في ظل انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا .

ويتراجع معدل الإصابة لمدة سبعة أيام، الذي يحصد عدد حالات الإصابة لكل 100 ألف شخص، منذ أسابيع، والآن يبلغ 715. وكان المعدل قد بلغ أكثر من 1600 في يناير الماضي.

كما انخفض عدد المرضى الذين في حاجة لأسرة المستشفيات. ويرجع انخفاض حالات الإصابة والحالات التي تحتاج للمستشفى بسبب ارتفاع معدل التطعيم. وقد حصل حتى الآن 80% من تعداد سكان إسبانيا على جرعات اللقاح كاملة. وبالإضافة لذلك، حصل 47% على الجرعة التنشيطية.

وكان قد تم فرض إلزامية ارتداء الكمامات في أواخر عام 2021 بسبب ارتفاع حالات الإصابة سريعا.

ومن المقرر تخفيف سلسلة من القيود في أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، على الرغم من أن عدة منشآت مازالت تطلب من الراغبين في الدخول إليها تقديم ما يثبت الحصول على التطعيم أو التعافي من الفيروس أو نتيجة سلبية لاختبار كورونا.