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تخضع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير الجاري غدًا الأربعاء للمسحات الرسمية الخاصة بفيروس كورونا.

وتنطلق البطولة مساء الجمعة المقبلة بمشاركة 4 أندية هي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA، وتقام على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

وتوج الفارس الأبيض بلقب البطولة القارية عقب فوزه على نظيره اتحاد المنستيري التونسي في البطولة التي أقيمت مايو الماضي بالعاصمة الرواندية "كيجالي".