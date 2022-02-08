حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد منذ بداية الأسبوع.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إنه بمجرد دخول الليل يكون الطقس شديد البرودة، متوقعة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت أن هناك منخفض جوي يوم الأربعاء المقبل، سيؤثر على الطقس بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا ستعمل على انخفاض درجات الحرارة بخمس درجات أقل من يوم الثلاثاء الذي يسبقه، ليبدأ المواطنين في الإحساس بالفرق في درجات الحرارة.

وأوضحت أن هذا المنخفض الجوي سريع يمتد يومي الأربعاء الخميس لتبدأ الأحوال في التحسن يوم الجمعة، ويصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 50 لـ70 كم/ساعة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليصل ارتفاع الموج إلى خمسة أمتار، لافتة إلى وجود فرص لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.