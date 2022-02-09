إيقاف تنفيذ سجن رجل تسلق سور قصر باكنجهام

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ألغى قاض تنفيذ حكم بالسجن رجل تسلق سور قصر باكنجهام، وأخبره أنه محظوظ لأن الشرطة لم تقتله.

ودخل كاميرون كالاني 44 عاما منطقة الاسطبلات الملكية التي تضم خيول العائلة المالكة في الساعات الأولى من يوم العاشر من أيار/ مايو الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وكانت في حيازته سكين مطبخ طولها 20 سنتيمترا وكمية من الكوكايين عندما تم القبض عليه آنذاك أثناء التسلق مجددا ليخرج إلى طريق قصر باكنجهام.

وصدر حكم ضد كالاني بالحبس 24 أسبوعا، وتم ايقاف تنفيذه لمدة 12 شهرا اليوم الثلاثاء في محكمة وستمنستر الابتدائية، بعدما أقر بجرمه في انتهاك منطقة محمية وحيازة سلاح أبيض ولفافة كوكايين.