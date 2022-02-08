شولتس: المستشار الأسبق شرودر لا يتحدث باسم الحكومة الألمانية

نأى المستشار الألماني أولاف شولتس، بنفسه، عن المستشار الأسبق جيرهارد شرودر وتصريحاته حول الأزمة الأوكرانية، خلال زيارته للولايات المتحدة.

وقال شرودر، في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأمريكية أمس الاثنين (التوقيت المحلي)، عندما سُئل عن علاقات زميله في الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع روسيا: "هو لا يتحدث باسم الحكومة، ولا يعمل للحكومة. هو ليس الحكومة.. أنا الآن المستشار الاتحادي، والسياسات الاستراتيجية لألمانيا هي تلك التي تسمعونها مني.. أنا أصنع السياسة لألمانيا"، مضيفا أن الأسئلة عن نشاط شرودر في روسيا يجب أن توجه إليه (شرودر) مباشرة.

يُذكر أن شرودر كان صديقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كان يشغل منصب مستشار ألمانيا. ويترأس شرودر بالفعل رئاسة لجنة المساهمين في شركة نورد ستريم المساهمة، كما أنه يترأس مجلس إدارة شركة نورد ستريم 2 المساهمة، وهو المشروع الذي يربط خط الغاز بين روسيا وألمانيا بعيدا عن نظام خطوط الأنابيب الأوكرانية، وبالإضافة إلى ذلك فإنه رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على شركة روزنفت الروسية الحكومية للطاقة.

وأثار المستشار الأسبق ضجة وغضبا مؤخرا داخل حزبه بتصريحات حول أزمة أوكرانيا، حيث انتقد في مدونته الصوتية "أجندة" مطالب أوكرانيا بالحصول على أسلحة من ألمانيا، ووصفها بأنها "قعقعة سيوف". وفي الوقت نفسه، اتهم زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأسبق وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك باستفزاز روسيا لأنها زارت أوكرانيا قبل زيارتها الأولى لموسكو.

وكان المستشار الحالي شولتس قد تدخل قبل أيام قليلة في مقابلة مع القناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" بنبرة حاسمة في النقاش حول تصريحات شرودر، وأوضح من له الكلمة داخل حزبه حول هذا الموضوع، وقال إنه لا يوجد سوى مستشار واحد، وهذا هو (شولتس).