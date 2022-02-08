باكستان والسعودية تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أكدت باكستان والمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أهمية زيادة تعزيز وتنويع تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الباكستاني عارف علوي مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، خلال زيارته إلى إسلام آباد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال علوي إن باكستان والمملكة العربية السعودية بلدان شقيقان يتمتعان بعلاقة ممتازة تحتاج إلى مزيد من التدعيم من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين.

وتوجه الرئيس الباكستاني بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها في منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العمل المالي، وكذلك مشاركتها في الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لباكستان.

وأشار علوي إلى أن كلا البلدين لديهما مخاوف مشتركة في أفغانستان، وحث المجتمع الدولي على مساعدة الشعب الأفغاني لإنقاذه من كارثة إنسانية.



