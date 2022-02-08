 إيطاليا تسجل 41 ألفا و602 إصابة جديدة بكورونا و326 حالة وفاة - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

إيطاليا تسجل 41 ألفا و602 إصابة جديدة بكورونا و326 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:33 ص

سجلت إيطاليا 41 ألفا و602 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 326 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 11 مليونا و663 ألفا و338 إصابة، والوفيات إلى 149 ألفا و97 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 130 مليونا و896 ألفا و357 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك