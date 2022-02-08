 بافاريا توافق على زيادة الحضور الجماهيري لبايرن ميونخ وأندية الولاية - بوابة الشروق
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بافاريا توافق على زيادة الحضور الجماهيري لبايرن ميونخ وأندية الولاية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 6:22 م

أعلن وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء أن بايرن ميونخ وباقي أندية الولاية بات من حقهم زيادة سعة الحضور الجماهيري مرة أخرى، بعد قرار التخفيف الجزئي لقيود مكافحة جائحة كورونا.

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان اليوم أنه تم السماح بحضور 50% من سعة الملاعب، وبحد أقصى 15 ألف مشجع.

وتنص اللوائح على ضرورة حصول المشجعين على لقاح كورونا أو يكونوا قد تعافوا من العدوى، وبالنسبة لهؤلاء الذين لم يحصلوا على الجرعة الثالثة من اللقاح، فينبغي عليهم إظهار نتيجة سلبية لاختبار كورونا.

كما تنص اللوائح على ضرورة ارتداء قناع الوجه (الكمامة) مع الالتزام بالتباعد الإجتماعي لمسافة 5ر1 متر.

ويخوض بايرن ميونخ مواجهته التالية على ملعبه يوم 20 شباط/فبراير الجاري أمام جرويتر فورت متذيل الترتيب.


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