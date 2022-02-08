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مصدر دبلوماسي: بايدن يزور اليابان في النصف الثاني من مايو المقبل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:03 ص

كشف مصدر دبلوماسي في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية اقترحت النصف الأخير من مايو المقبل موعدًا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لليابان لحضور قمة "الرباعية" التي تضم أيضًا زعماء أستراليا والهند.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الترتيبات جارية بشأن زيارة بايدن الأولى لليابان منذ أن أصبح رئيسًا عام 2021.

وفي يناير الماضي، أخبر بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال اجتماع افتراضي بأنه ينوي السفر إلى الدولة الآسيوية أواخر الربيع لحضور اجتماع الرباعية.

وتعتبر إدارة بايدن شراكة الديمقراطيات الأربعة الرئيسية في المحيطين الهندي والهادئ "أساسية" وسط الجهود المبذولة لمقاومة نفوذ الصين العسكري المتزايد ونفوذها الاقتصادي في المنطقة.

وخلال زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة لليابان، من المرجح أيضًا أن يعقد أول اجتماع ثنائي شخصيًا مع كيشيدا، الذي تولى السلطة أكتوبر الماضي، لإثبات أهمية العلاقات مع حليف الولايات المتحدة الرئيسي في آسيا في وقت تجري فيه كوريا الشمالية كذلك الكثير من التجارب الصاروخية.

وأضاف المصدر الدبلوماسية أن جولة بايدن في آسيا قد تشمل أيضا التوقف في كوريا الجنوبية، حليف مقرب آخر للولايات المتحدة، غير أن الانتخابات في كوريا الجنوبية وأستراليا، وكذلك ضيق جدول أعمال بايدن، قد يعقد هذه الخطة.

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