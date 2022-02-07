غرفة التجارة البريطانية في بلجيكا تتوقف عن استخدام كلمة بريكست لتاثيرها السيء

أعلنت مجموعة تجارية بريطانية في بروكسل ، أنها تخلت عن استخدام كلمة "بريكست" وتعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب سعيها لتقليل الإطار العاطفي المحيط بالنزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدةن وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن غرفة التجارة البريطانية للاتحاد الأوروبي وبلجيكا أعلنت اليوم ، أنها ستتوقف عن الإشارة إلى "بريكست".

ونقلت بلومبرج عن سو أرونديل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قولها في بيان إخباري :" إن هذه الخطوة الواعية التي اتخذتها الغرفة البريطانية تعكس جهودنا لدعم أعضائنا".

وأضافت أرونديل: "لقد انتقلت معظم الأنشطة التجارية منذ فترة طويلة وما نراه الآن هو شركات داخل المملكة المتحدة وبلجيكا والاتحاد الأوروبي ترغب في الاستمرار في التجارة والعمل معا بالشكل الودي والعملي الذي اعتادت على العمل بموجبه دائما".

وقالت الغرفة التي تضم أكثر من مائة عضو في بلجيكا ، إنها ستستخدم لغة "أقل إثارة" للعواطف، وإنها سوف تراجع منشوراتها وتدعم مسلكا جديدا لحل المشاكل وتذليل العقبات أمام الشركات العاملة في البيئة الجديدة.