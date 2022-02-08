 النمسا تسجل 27 ألفا و299 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 27 ألفا و299 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:22 ص

سجلت النمسا 27 ألفا و299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 14 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و84 ألفا و227 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و246 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 17 مليونا و781 ألفا و676 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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