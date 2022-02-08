قال أحمد السماحي، المتحدث باسم محافظة كفرالشيخ، إن برنامج «دورنا» قائم على 3 محاور رئيسية تشمل: تمكين الفتيات والتوافق المجتمعي مع المؤسسات الأخرى ودعم اللاجئين والمهاجرين، لافتًا إلى أن البرنامج يعتمد بصورة كبيرة على تمكين الشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عصر الشباب»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن البرنامج يستهدف تدريب الشباب على الخروج بفكرة مبادرة وتكوين فريق عمل وكيفية تطبيقها بعد 5 أيام تدريب، قائلًا إن الشباب خرجوا بمجموعة من المبادرات تتناول بعض القضايا كالتنمر والابتزاز الإلكتروني.

وأوضح أن المبادرات المنبثقة عن البرنامج توعوية بشكل أكبر، كما أن البرنامج يساعد الشباب في تطبيقها على أرض الواقع ومعرفة الخطوط الساخنة التي يتواصل معها لحل المشكلة بشكل سريع، مشيرًا إلى أن «دورنا» يستهدف تنفيذ 30 مبادرة في موعد أقصاه 20 فبراير.

وذكر أن البرنامج يشترك فيه نحو 300 شاب وفتاة؛ في ظل استراتيجية الدولة وتكاتف جميع أجهزتها لتمكين الشباب بداية من النشء الصغير حتى الشباب لكبير، موضحًا أن المبادرة وليدة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واليونيسيف.

وأكد أن المحافظة بشكل عام تضم مبادرات لتمكين الشباب في القطاعات المختلفة سواء إداري أو سياسي أو اقتصادي او اجتماعي، متابعًا: «يتم تمكينه إداريًا عبر أكثر من برنامج تدريبي كـ(الأكاديمي المحترف) الذي يستهدف تأهيل الموظف الحكومي وتمكينه بشكل أو بآخر في وظيفة قيادية».

ونظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني المرحلة الثانية لتنفيذ ورش عمل المبادرات المجتمعية لبرنامج «دورنا» الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.