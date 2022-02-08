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أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن قيمة السندات الدولارية الصادرة عن مؤسسات صينية بعائد يزيد على 15% تصل إلى 3ر78 مليار دولار.

وبحسب بلومبرج فإن حوالي 93% من هذه السندات أصدرتها شركات تطوير عقاري صينية.

كما أن أغلب الشركات المصدرة لهذه السندات موجودة في مدينة جوانج دونج وأصدرت سندات بقيمة 9ر23 مليار دولار.

وجاءت الشركات الموجود مقرها في شنغهاي في المركز الثاني بسندات قيمتها 8ر16 مليار دولار.

وبحسب مؤشر بلومبرج لسوق السندات، فإن العائد على السندات الصينية المصنفة في فئة عالية المخاطر وصل في نهاية تعاملات أمس إلى 77ر18%.