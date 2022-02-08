 سندات صينية بقيمة 78.3 مليار دولار تقدم عائدا يزيد على 15% - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

سندات صينية بقيمة 78.3 مليار دولار تقدم عائدا يزيد على 15%

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:31 ص

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن قيمة السندات الدولارية الصادرة عن مؤسسات صينية بعائد يزيد على 15% تصل إلى 3ر78 مليار دولار.

وبحسب بلومبرج فإن حوالي 93% من هذه السندات أصدرتها شركات تطوير عقاري صينية.

كما أن أغلب الشركات المصدرة لهذه السندات موجودة في مدينة جوانج دونج وأصدرت سندات بقيمة 9ر23 مليار دولار.

وجاءت الشركات الموجود مقرها في شنغهاي في المركز الثاني بسندات قيمتها 8ر16 مليار دولار.

وبحسب مؤشر بلومبرج لسوق السندات، فإن العائد على السندات الصينية المصنفة في فئة عالية المخاطر وصل في نهاية تعاملات أمس إلى 77ر18%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك