الاتحاد الأوروبي: مفاوضو خطة العمل المشتركة يستأنفون محادثاتهم في فيينا

أكد الاتحاد الأوروبي أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والمُسماه بخطة العمل المشتركة الشاملة، ستُستأنف في العاصمة النمساوية "فيينا" اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أنه بعد استراحة قصيرة ستستأنف الجولة الثامنة من المفاوضات بفيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة الثلاثاء الموافق الثامن من فبراير.

وأضاف البيان، أن المشاركين سيواصلون، بعد التشاور في العواصم مع حكوماتهم، المناقشات حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل الماضي، بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي قلصت صادراتها من النفط، لكنها توقفت يوم 28 يناير الماضي وعاد المفاوضين إلى بلدانهم للتشاور.