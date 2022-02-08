استمرارا لقصص نجاح التدريبات المهنية التي توفرها وزارة القوى العاملة عن طريق الدورات التدريبية المتعددة التي تنفذها من خلال 38 مركزا ثابتا، فضلا عن 27 وحدة متنقلة تابعة لها، على المحافظات.

عرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، قصة نجاح فتاتين من خريجات الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني في الكوثر بسوهاج، تم تعيينهما في منتجع وفندق هيلتون الأقصر فور تخرجهما في المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب -في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة"- الذي تنفذه وزارة القوى العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر، فضلا عن قيامهم بتوفير فرص عمل للشباب خريجي الدورة الأولى من أبناء المحافظة.

قال الوزير إن قصة النجاح هذه المرة تمثل قيمة مهمة؛ لأنها تمثل نجاحا لفكرة أن "المرأة في الصعيد لديها القدرة والوعي، وتستطيع بالتدريب الجيد أن تجد لها مكانا متميزا في سوق العمل"، وهو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وفي كل مناحي الحياة.

وفي إطار متابعة الوزير لخريجي الدورات التدريبية في مجال الفندقة الشاملة، وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم على فتح مشروعات خاصة لهم، فقد تلقى تقريرا من الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أشار فيه إلى أن فتاتين من خريجات الدورة الثانية للفندقة الشاملة، تمكنتا من الحصول على فرصة عمل بفندق هيلتون الأقصر، وهما "أميرة السيد محمد"، 24 عاما، من مدينة جهينة بسوهاج، حاصلة على بكالوريوس الزراعة، و"أميرة أحمد يوسف"، 24 سنة، من مدينة طما بسوهاج، حاصلة على معهد فني تجاري، من أوائل الدورة الأولى للفندقة الشاملة.

وفي لقاء مع الخريجات من الدورات التدريبية، قدمن قصة نجاح للمرأة في الصعيد، حيث قالت "أميرة السيد محمد": "علمت بالإعلان عن دورة الفندقة الشاملة ومميزاتها من خلال صفحة القوى العاملة على (فيسبوك)، وبعد اجتياز المقابلة وبدء التدريب في مركز الكوثر لمدة 4 أسابيع، وما لمسته من اهتمام الجميع بهذا التدريب، فوجئت بزيارة وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، للمركز، في بداية التدريب، وهو ما جعلني في قمة السعادة".

وأضافت: "تعلمت فنون التدبير المنزلي، والمطعم، والمطبخ بشكل نظري، ثم استكملت التدريب العملي لمدة 15 يوما بفندق هيلتون الأقصر، وكنت مبهورة بالتدريب على يد أكبر الشيفات والمدربين، وفي مكان روعة تمنيت لو اشتغلت فيه، وربنا كرمني وحقق لي أمنيتي، واستطعت أن أمسك بأول طرف الخيط، فرصة عمل مناسبة".

وتابعت: "البنت السوهاجية تقدر تثبت نفسها في أي مكان في الشغل، بعلمها وأخلاقها وتربية أسرتها لها، وأنا مصرة على النجاح، سواء داخل محافظتي أو خارجها".

ومن جانبها، قالت "أميرة أحمد يوسف": "بالرغم إني من مدينة طما، التي تبعد عن مركز التدريب بالكوثر أكثر من 70 كيلومترا في الذهاب، ومثلها في العودة، لكن كنت فرحانة بقبولي في التدريب مع أصحابي، وكنت باصحى كل يوم الساعة 5 صباحا، وأكملت تدريبي بالمركز، وكان مفيدا لنا جدا، وانتقلت للأقصر للتدريب أسبوعين في فندق هيلتون. اتعلمت خلال تلك المدة كل أشكال التدريب الفندقي، سواء في المطبخ أو المطعم والتعامل مع النزلاء، وربنا كرمني واستلمت مع صديقتي (أميرة) العمل في (هيلتون)".

وأكدت "الأميرتان" أن الوظيفة هي بداية لبناء المستقبل والطريق نحو تحقيق الحلم، وأشارتا إلى أنهما واثقتان فى تعلم الكثير في الفندق ومن التدريب.

وفي ختام حديثهما، قدمتا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق المبادرة الرئاسية الواعدة؛ ليحيا كل فرد مصري بـ"حياة كريمة"، كما شكرتا وزير القوى العاملة على إتاحته الفرصة لفتيات الصعيد، بالتدريب من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة على مستوى محافظات مصر، وأن يكون لهن دورا في سوق العمل، جنبا إلى جنب مع الرجال، في مساواة في الحقوق والأجور حسب طبيعة كل مهنة.

كما شكرتا القائمين على البرنامج التدريبي من برنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر، على المساعدات التي وفروها للشباب لنجاح هذا التدريب بالتشغيل، تمهيدا لحصول باقي الزملاء على فرصة عمل مناسبة أو عمل مشروع صغير.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية، أن دورات الفندقة الشاملة يوجد بها 50% من الفتيات، وفقا لتعليمات وزير القوى العاملة، وأن المديرية تقدم في أثناء التدريب ندوات توعوية متعددة، منها حقوق المرأة، وتكافؤ الفرص، وشرح قرارات وزير القوى العاملة رقم 43 و44، الخاصة بتشغيل النساء والأعمال المحظورة، التي جاءت متوافقة مع معايير العمل الدولية وفق توصيات منظمة العمل الدولية، وما تضمنته من تمكين المرأة للعمل في كل المهن، مع توفير الدعم لها؛ لتكون هذه الندوات دافعة للإناث لاقتحام سوق العمل.

وأشار إلى أن التدريب الفندقي تنفذه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وفندق هيلتون الأقصر؛ لتدريب أبناء وبنات سوهاج على أعمال الفندقة الشاملة لمدة 6 أسابيع، منها 4 في مركز التدريب المهني بحي الكوثر، الذي تم تزويده بورشة فندقية متكاملة بأحدث المعدات والأجهزة، وتشمل مطبخ، ومطعم، ومغسلة، وغرفة فندقية، وقاعات تدريب على الطراز العالمي، إضافة إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة، من شاشات عرض، وأجهزة تابلت مرتبطة بالإنترنت، فضلا عن أسبوعين بالفندق، ويحصل الخريج على شهادة إتمام التدريب، معتمدة من وزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر، وكذلك شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، تسمح بإضافة المهنة في بطاقة الرقم القومي وكل الأوراق الثبوتية الأخرى، التي تساعد الخريجين في الحصول على فرصة عمل أو فتح مشروع خاص بهم.