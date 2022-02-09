تركيا تتعهد باستقرار الليرة لجذب المستثمرين إلى أصولها

قال وزير المالية التركي نور الدين نيباتي للمحللين والمستثمرين في مؤتمر بلندن اليوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع استقرار العملة التركية حول مستوياتها الحالية بعد أن تراجعت أمام الدولار بنسبة 44% تقريبا خلال العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر حضرت اجتماع لندن القول إن الوزير الذي يسعى لإقناع المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الأصول التركية قال إن الإجراءات التي قادتها الحكومة استعادت الثقة في الليرة. كما ألمح الوزير إلى خطوات جديدة تشمل جذب المقتنيات الذهبية لدى المواطنين والمعروفة باسم "ذهب تحت الفراش" إلى النظام المصرفي بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لآن الاجتماع لم يكن مفتوحا أمام الإعلام.

وكانت بلومبرج قد ذكرت أمس أن تركيا تستعد للعودة إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ انهيار الليرة التركية.

ونقلت بلومبرج عن المصادر القول إن تركيا اختارت مجموعة إتش.إس.بي.سي هولدنجز المصرفية البريطانية لإدارة طرح السندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك والذي قد يتم خلال الشهر الحالي. وأضافت المصادر أن حصيلة الطرح قد تستخدم في سداد ديون قيمتها نحو ملياري دولار تستحق السداد خلال الشهر الحالي.

وقالت المصادر إن السلطات التركية لم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن وقد يتم التراجع عن الخطوة إذا تدهورت الأوضاع في أسواق المال.

كانت آخر مرة طرحت فيها تركيا سندات في الأسواق الدولية في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة، رغم معدل التضخم المرتفع، مما أدى إلى انهيار سعر العملة التركية. وقد أنهت الليرة العام الماضي بتراجع تزيد نسبته عن 40% مقارنة بمستواها في العام السابق، في حين خسر مستثمرو السندات التركية حوالي 5% من قيمة استثماراتهم في 2021.