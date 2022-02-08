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أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، أنه كان يتوقع وصول الفراعنة إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو جبل في حواره مع قناة إم بي سي مصر: "بالتأكيد كنت أتوقع أننا سنصل إلى المباراة النهائية لأننا مررنا بمواقف صعبة للغاية".

وأضاف: "عندما أصبت بفيروس كورونا مررت بمواقف صعبة للغاية لكنها منحتني القوة والإصرار لأننا لابد أن نقدم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير هذا الحديث وأنا لست الحارس الأساسي".

وأكمل: "كنت أثق في ترتيبات الله عز وجل، انني سأحصل على فرصة وأشارك في المباريات، الشناوي حارس كبير وهذا ما حاولنا توصيله للجميع أن المنتخب ليس أهلي أو زمالك".

وواصل: "عندما اصيب الشناوي كنت على الخط وكنت أريد المشاركة في أي وقت"وكنت خايف يقوم تاني"، لدي طموح وإصرار ولا يوجد في حياتي مستحيل".

وكشف أبو جبل رسالة الشناوي بعد إصابته: "عندما خرج الشناوي من المباراة قال لي "شيل الفرقة انت اللي هتكسبنا حتى لو وصلنا ضربات جزاء".

وعن سبب رفضه الخروج من مباراة المغرب: "اريد أن أكمل المباراة لكن الإصابة كانت أقوى مني، ومن ضمن الأسباب ألا يتحمل محمد صبحي المسؤولية نظرا لأن المركز حساس".