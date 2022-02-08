 السعودية والأمم المتحدة تبحثان الوضع الإنساني في اليمن - بوابة الشروق
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السعودية والأمم المتحدة تبحثان الوضع الإنساني في اليمن

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 4:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 4:17 م

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الثلاثاء، مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وليام ديفيد جريسلي، الوضع الإنساني باليمن والجهود المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، إلى جانب التهديد الإنساني المتعلق بوضع خزان النفط صافر ومخاطر التسرب منه.

وأشاد جريسلي، خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بالجهود الإنسانية المبذولة من السعودية في اليمن، مؤكدًا أهمية دعمها المستمر في مواجهة الأزمة الإنسانية هناك.

ونوه بالتعاون المثمر مع مركز الملك سلمان للإغاثة، موضحًا أن الجانبين يعملان معًا لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية في اليمن.

 

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