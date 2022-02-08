سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، أنه كان أفضل من إدوارد ميندي، حارس مرمى منتخب السنغال، الحاصل على أفضل حارس في أمم إفريقيا.

وقال أبو جبل في حواره مع قناة إم بي سي مصر: "أي لقب فردي لن يفرق معي لأنني في النهاية خسرت اللقب".

وأضاف:"بالأرقام مع الحارس السنغال ميندي تصب في صالحي لأننا بدأنا معًا من دور الـ 16 بالبطولة".

وأكمل:"كاف له اخيارات غريبة وميندي نفسه اعترف انني كنت أفضل منه، وقالي لي بعد المباراة كمل وان شاء الله اراك في مباراة شهر مارس بتصفيات كأس أمم أفريقيا وبنفس الأداء ستصل لأوروبا".

وعن لحظة خروج محمد شريف من مباراة الكاميرون.. قال أبو جبل: "شريف لاعب كبير ويملك عقلية محترفة للغاية ويعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المواقف".

وواصل: "نصحته بأن ينتظر الفرصة التي ستأتي له وعندما تأتاي لن يفرط فيها إطلاقا".

وأتم: "لو كان كيروش لا يحب محمد شريف ما كان ضمه من البداية للمنتخب، هل مجبر عليه؟".