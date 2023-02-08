يقول إيدي وايان، الذي يعمل متطوعا بمحمية السلاحف ومركز التعليم، الكائنة في جزيرة سيرانجان في أندونيسيا منذ عام 2009، إن السلاحف البحرية معرضة للانقراض لأسباب عديدة مختلفة.

وأصيبت أنواع أخرى من السلاحف في بيئتها الطبيعية، بعد اصطدامها بأشياء من صنع الإنسان، مثل مراوح الزوارق، وخطافات الصيد والشباك، كما ثبت أن تناول بعض أنواع السلاحف للمواد البلاستيكية يؤدي إلى نفوقها، كما أدت أيضا تقاليد الطهي المحلية إلى استنزاف أنواع من السلاحف المتبقية.

ويتم اصطياد السلاحف غالبا من أجل تناول لحومها، كما يتم استخدام الأصداف المرقطة، لنوع من السلاحف البحرية مهدد بالانقراض يسمى منقار البحر، في صناعة الحلي والنظارات الشمسية والآلات الموسيقية، بين أشياء أخرى.

ويتمثل التهديد الوجودي الأكثر شدة الذي يواجه السلاحف في بالي، في أنه يتم الاحتفال بها على أساس أنها تخضع لولاية الآلهة، ويمارس سكان الجزيرة من البشر شكلا خاصا بهم من الهندوسية، يتضمن إقامة طقوس خاصة.

وتحتل السلاحف التي سكنت كوكب الأرض لمدة 150 مليون عام، مكانة محورية في الأساطير الهندوسية، ويعني ذلك موتها من أجل الآلهة في الاحتفالات والطقوس، حيث يتم تقطيع أجزائها وهي حية، ويتم دفن أجزاء أجسامها في أساسات المعابد.

ولم تعد السلاحف تُسحب من البحر لاستخدامها في هذه الممارسات، ويرجع الفضل في ذلك إلى مركز سيرانجان، المرتبط بالبر الرئيسي لجزيرة بالي عن طريق سد، وأصبحت هذه الحيوانات البحرية اليوم آمنة على الدوام تقريبا.

وأصبح من الممكن بشكل حاسم توعية السكان والسياح، بضرورة الحفاظ على هذه المخلوقات البحرية، والتطور الذي حدث هو أن الناس أصبحوا يعلمون الجهة التي يلجأون إليها طلبا للمساعدة لإنقاذها.

ويوضح وايان: "لدينا خط ساخن على مدار الـ24 ساعة، يمكن للناس عن طريقه الاتصال بنا، وإخبارنا عن وجود سلاحف مصابة وأماكنها".

وتم تأسيس محمية ومركز سيرانجان لهذا الغرض عام 2006، ويقدم الرعاية لـ3 أنواع من السلاحف السبع الباقية على قد الحياة، وهي السلاحف البحرية الخضراء، وسلاحف منقار الصقر البحرية، وسلاحف ريدلي الزيتونية.

وقد تراجعت التجارة غير المشروعة في السلاحف البحرية، إلى حد كبير في جزيرة بالي، ويعلم معظم سكان بالي الآن إنه لا ينبغي تناول السلاحف، وتحققت خطوة كبيرة للأمام، عندما تم تعديل الطقوس الدينية لتتكيف مع حماية السلاحف.