من خلال 40 حفلة يوميا، بدأ اليوم، عرض الفيلم الأسطوري "تيتانيك"، في 14 دار عرض داخل مصر، وذلك احتفالا بمرور 25 عاما على عرضه.



ومن المقرر أن يُعاد إصدار الفيلم بنسخ جديدة بتقنية 3D و4K بتنسيق أكثر جاذبية من الناحية المرئية، وسيبدأ عرضه بدءا من الخميس والجمعة في مختلف أنحاء العالم، خاصة بعدما طرحت شركة بارامونت أفيش وإعلان جديد للفيلم الذي أخرجه جايمس كاميرون، وحقق ما يقرب من 2 مليار دولار إيرادات عند عرضه الأول.



وقال كاميرون في رسالة لجمهور الفيلم: "عندما قمنا بصناعة فيلم تيتانيك منذ 25 عاما، حاولنا أن نصنع قصة حب خالدة، ومع الاحتفال بالفيلم يعود للسينما مرة أخرى بتقنيات حديثة وبصوت دولبي مميز، فحتى لو كنت شاهدت الفيلم من قبل، ستجد أن هذه النسخة تجعلك تشعر بإنك تشاهد الفيلم لأول مرة ولكن بالطريقة التي كان يجب أن تراها عليه على الشاشة الكبيرة وقت العرض الأول له".



يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعاد فيها عرض الفيلم في قاعات السينما، ففي عام 2012 أعيد إصدار الفيلم الرومانسي للمرة الثانية، وحقق 67 مليون دولار في أسبوع الافتتاح، وفي عام 2017 عرض من جديد احتفالا بالذكرى العشرين لعرضه، وقد فاز الفيلم بـ11 جائزة أوسكار، كما أنه يحمل الرقم القياسي لأعلى فيلم يحصد أرباحا على مدار سنوات.



الفيلم يعرض بالقاهرة في سينما جالاكسي بالمعادي، وصن سيتي VIP، وأيماكس بلازا وأركان VIP، بوينت 90، والزمالك وسيتي ستارز، وجولدن ستارز VIP، كايرو فيستيفال، وVox ملو مصر، وجالاكسي مول العرب، الماسة ومدينتي، كما يعرض في سينما الكروان ببورسعيد.



الفيلم تدور أحداثه حول باخرة ركاب إنجليزية عملاقة، وهى أكبر باخرة نقل ركاب فى العالم تم بناؤها فى ذلك الوقت وفى أول رحلة لها فى 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسى، وبعد 4 أيام من انطلاقها فى 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدى قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين و40 دقيقة من لحظة الاصطدام فى الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912، وكان على متن الباخرة 2,223 راكب، نجا منهم 706 فيما لقى 1,517 حتفهم.



وتناول الفيلم كارثة غرق السفينة العملاقة Titanic فى أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلنطى، وما عمق من جماليات الفيلم قصة الحب التى جمعت بين روز بنت الأثرياء، وجاك الذى ينتمى لطبقة فقيرة لكنه فاز بتذكرتين على متن السفينة العملاقة فى رحلتها الأولى والأخيرة عام 1912، وهو الفيلم الذى شارك فى بطولته مع كيت وينسلت وليو كل من بيل باكستون وبيلى زان وكاثى بيتس وفرانيسى فيشر وجلوريا ستيورات وبيرنارد هيل وجوناثان هايد وفيكتور جاربر وديفيد وارنر ودانى نيسسا وسوزى أميس وبرنار فوكس وإريك برايدين وجينيتيى جولدشتاين وإيوان ستيوارت وجوناثان فيلبس وغيرهما من النجوم ممن خلدهم الفيلم فى ذاكرة الجمهور.



https://www.facebook.com/TitanicMovie/videos/743370313848285