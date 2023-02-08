قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الزلزال فاقم من معاناة ملايين السوريين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه قبيل الزلزال كان هناك 4 ملايين سوري بحاجة إلى مساعدات، معبرا عن أمله في إمكانية إدخال المساعدات إلى سوريا غدا عبر حدود تركيا.

وأشار إلى معاناة كبيرة من أجل إيصال المساعدات بسبب دمار البنية التحتية، لافتا إلى وزارة الخارجية السورية أبلغت المنظمة بأن دمشق منفتحة على تلقي المساعدات.

وتتألم الإنسانية لهول ما تعيشه سوريا وتركيا في هذه الأثناء بعدما انهارت آلاف البنايات بفعل زلزال مدمر ضرب البلدين وخلف خسائر بالغة.

وتركيا أكثر تضررا من الزلزال بتسجيلها حصيلة من الضحايا، تبلغ حتى كتابة هذه السطور، 8 آلاف و574 قتيلا، و49 ألفًا و133 مصابا، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 مبنى، علما بأن هذه الأرقام واردة عن آخر إحصاء رسمي، وقد صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسوريا ليست أفضل حالا، إذ دفعت كلفة باهظة جراء الزلزال الذي تسبب في سقوط 2662 قتيلا و 4985 جريحا، في حصيلة غير نهائية.