 أمريكا توافق على بيع راجمات صواريخ هيمارس لبولندا بقيمة 10 مليارات دولار - بوابة الشروق
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أمريكا توافق على بيع راجمات صواريخ هيمارس لبولندا بقيمة 10 مليارات دولار

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 2:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 2:39 ص

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على بيع راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" إلى بولندا في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار.
وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إخطار الكونجرس الأمريكي بالبيع المحتمل لنظام هيمارس إلى بولندا، وذلك وفقاً لإخطار من وزارة الخارجية الأمريكية.
وجاء في الإخطار أن "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليفٍ في (الناتو)، وهو ما يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

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