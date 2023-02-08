غرفة القاهرة: إقبال كثيف من المواطنين على معارض المواطن أولا (رد الجميل)

رصد تقرير غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال جولة اليوم الأربعاء، التي قامت بها لجنة المعارض بالغرفة لمعارض المواطن أولاً (رد الجميل)، زيادة عدد المستهلكين على تلك المعارض والتي تنظمها الغرفة بالتعاون مع محافظة القاهرة في المناطق المختلفة، منها حي باب الشعرية وحي البساتين.

وحرص اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض على المرور على المعارض لمتابعة خط سير العمل.

وجاءت جولة اليوم بمعرض باب الشعرية الذي يشرف عليه أشرف خضر عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض.

وتفقد اللواء صلاح العبد وأشرف خضر المعرض للتعرف على آراء المواطنين والعارضين لرفع تقرير مفصل للمهندس إبراهيم العربي، مشيدين بتوافر كافة السلع، وبالتخفيضات على الأسعار، والاطمئنان على تلبية احتياجات المواطنين.

ويشهد المعرض إقبالاً كثيفًا من المواطنين؛ نتيجة التخفيضات على أسعار السلع والتي يحرص مجلس إدارة الغرفة على متابعتها لحظة بلحظة على مدار اليوم.

ورصد تقرير اللجنة اليوم، تزايد عدد المواطنين الزائرين لمعرض باب الشعرية ومن مناطق مختلفة من المحافظة.