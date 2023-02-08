طبيب هاتاي سبور التركي: اللاعب الغاني كريستيان أتسو ما زال مفقودًا

أكد كاهفيشي طبيب فريق هاتاي سبورت التركي، أن اللاعب الغاني كريستيان أتسو لاعب الفريق ما زال مفقودًا منذ أول أمس بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وكانت تقارير صحيفة تركية قد أكدت أمس أن فرق الدفاع المدني وجدت اللاعب الغاني حيًا وبدون إصابات كبيرة وأن اللاعب موجود بأحد المستشفيات، قبل أن ينفي طبيب فريق هاتاي ذلك.

ونقل موقع «myjoyonline» التركي تصريحات على لسان كاهفيشي طبيب نادي هاتاي سبور: «ذهبنا للاطمئنان على أتسو في المستشفى عندما سمعنا نبأ العثور عليه، لكنه لم نجد اللاعب، وكان ذلك خطًأً في تحديد الهوية، والمدير الرياضي للفريق تانر سافوت هو الآخر ما زال مفقودًا حتى الآن ولم يتم العثور عليه».

وأكدت فرانسيسكا أشيتي، سفيرة غانا في تركيا حديث طبيب فريق هاتاي، أن اللاعب الغاني صاحب الـ31 عامًا، مازال مفقودًا حتى الآن ومحاولات إيجاده مستمرة.