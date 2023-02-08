فلسطين ترسل فريقي إغاثة لتركيا وسوريا لمساعدة منكوبي الزلزال

قال مسؤول فلسطيني، الأربعاء، إن فريق دعم فلسطيني يصل تركيا وسوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال.



ونقلت وسائل إعلام تركية رسمية، عن مدير الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" السفير عماد الزهيري، قوله إن الجهات الرسمية الفلسطينية على تواصل مع الجانبين التركي والسوري لترتيب عملية الدخول إلى البلدين.



وأضاف أن "الفريق الفلسطيني يصل تركيا اليوم (الأربعاء) أو غدًا صباحًا (الخميس) على أبعد تقدير".



وأوضح أن الفريق مكوّن من 36 شخصًا، ويضمّ أطباء وعناصر دفاع مدني ومسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



وبحسب الزهيري، من المنتظر أن يصل فريق مماثل إلى سوريا.



وتتألم الإنسانية لهول ما تعيشه سوريا وتركيا في هذه الأثناء بعدما انهارت آلاف البنايات بفعل زلزال مدمر ضرب البلدين وخلف خسائر بالغة.



وتركيا أكثر تضررا من الزلزال بتسجيلها حصيلة من الضحايا، تبلغ حتى كتابة هذه السطور، 8 آلاف و574 قتيلا، و49 ألفًا و133 مصابا، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 مبنى، علما بأن هذه الأرقام واردة عن آخر إحصاء رسمي، وقد صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وسوريا ليست أفضل حالا، إذ دفعت كلفة باهظة جراء الزلزال الذي تسبب في سقوط 2662 قتيلا و 4985 جريحا، في حصيلة غير نهائية.