الخطيب: فوز الأهلي على ريال مدريد لن يكون معجزة

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن فوز فريقه على ريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لن يكون معجزة.

وقال الخطيب في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "من الصعب الفوز على ريال مدريد؟ آمل أن تكون مباراة ممتعة لمشاهدتها أولًا. الريال لديه بعض من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد مدرب ناجح للغاية أيضًا. لكن في الأهلي تعودنا على مثل تلك المباريات التاريخية. لدينا أيضًا مدرب رائع، هو مارسيل كولر، ولاعبون ذوو خبرة كبيرة. وهذه ثامن مشاركاتنا في كأس العالم للأندية".

وتابع: "الفوز على ريال مدريد سيكون معجزة؟ نحترم خصمنا كثيرًا، لكننا نؤمن بأنفسنا. سنذهب للحصول على فرصنا. سنلعب من أجل الفوز وإذا فزنا بالمباراة لن تكون "معجزة" بل ستكون بسبب جودة فريقنا".

ويخوض النادي الأهلي واحدة من أهم وأبرز مبارياته على مدار التاريخ، وذلك عندما يلتقي بفريق ريال مدريد الإسباني، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، الجارية في المغرب.

وتعد هذه المباراة هي الأولى تاريخيًا على الصعيد الرسمي بين الأهلي وريال مدريد، إذ سبق أن التقيا في مباراة ودية قبل 22 عامًا على ستاد القاهرة، فاز فيها الأحمر بهدف نظيف، إلا أنها المواجهة الثانية في منافسة رسمية بين العملاق القاهري وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن التقى مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية قبل عامين، وخسر حينها بهدفين دون رد.