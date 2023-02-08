الولايات المتحدة: نثمن مساهمات ألمانيا القوية لدعم أوكرانيا

ثمنت الولايات المتحدة مساهمات ألمانيا القوية لدعم أوكرانيا، بما في ذلك المساعدات المالية والأمنية والإنسانية.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان اليوم الأربعاء عبر موقعها الإلكتروني- أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي روبرت هابيك، حيث بحث الجانبان الشراكة الاقتصادية الثنائية، بما في ذلك كيفية المضي قدما في مجالات التجارة والطاقة والمناخ.



وكانت الحكومة الألمانية قد قررت بالفعل إرسال 14 دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا.