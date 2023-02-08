بنك التنمية الأفريقي يشارك في مؤتمر التعدين الأفريقي إندابا في جنوب إفريقيا

يشارك البنك الأفريقي للتنمية في مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا"، بمدينة كيب تاون تحت شعار "إطلاق العنان لاستثمارات التعدين الأفريقية: الاستقرار والأمن والإمداد"، والذي انطلق أمس الإثنين ويستمر حتى الخميس المقبل.

ونظم البنك جلستين بالتعاون مع المرفق الأفريقي للدعم القانوني، ووحدة دعم انتقال الطاقة، واستخدام مفاوضات العقود لفتح فرص تعدين جديدة، كما شارك وفد البنك في الندوة الوزارية، حيث يشارك القطاع الخاص مع الوزراء الأفارقة النقاش بشأن إصلاحات السياسات في قطاع التعدين.

واتجهت مشاركة البنك في مؤتمر "إندابا" لبناء شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف لتحفيز الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين في أفريقيا في سياق تغير المناخ والانتقال العادل في مجال الطاقة.