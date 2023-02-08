اليابان تبحث تخفيف قواعد مكافحة كورونا المفروضة على الوافدين من الصين

تبحث الحكومة اليابانية تخفيف القواعد التي تم فرضتها في ديسمبر الماضي على الوافدين من الصين بعد تفشي "كوفيد-19" هناك، بحسب ما نقلته قناة "إف إن إن" عن مصدر مسؤول لم تكشف النقاب عن هويته.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يسري التغيير في أقرب وقت ممكن خلال الشهر الجاري.

وتعتزم السلطات وقف إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" على جميع الزائرين لدى وصولهم، وتضييق نطاق الفحص على مجموعة فقط كعينة، بينما ستواصل السلطات طلب توفير نتيجة سلبية لاختبار كورونا قبل المغادرة.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، قد قال في يناير الماضي، إن اليابان ستبقى على تدابير مراقبة الحدود الخاصة بـ "كوفيد-19" للوافدين من الصين، والتي تم تعزيزها في أواخر العام الماضي.

وجاءت تصريحاته بعد أن استأنفت الحكومة الصينية إصدار التأشيرات العادية للزوار اليابانيين إلى البلاد، بعد تعليقها في العاشر من يناير، في رد فعل من جانبها ضد تشديد اليابان تدابير مراقبة الحدود الخاصة بـ"كوفيد-19" للأشخاص الوافدين من الصين.

ومع ارتفاع حالات الإصابات الجديدة في الصين بعد إلغاء بكين سياسة صفر كوفيد، بدأت اليابان في مطالبة جميع الوافدين من البر الرئيسي للصين، وأولئك الذين زاروا البلاد في غضون 7 أيام، للخضوع لاختبارات "كوفيد-19"، اعتبارا من 30 ديسمبر، وردت الصين بشدة إزاء هذه الخطوة، وقررت تعليق إصدار التأشيرة.



