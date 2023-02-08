 اتصالات مصر تتيح 15 دقيقة مجانا إلى سوريا وتركيا - بوابة الشروق
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اتصالات مصر تتيح 15 دقيقة مجانا إلى سوريا وتركيا

محمد فرج
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 4:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 4:57 م

قررت شركة اتصالات مصر إتاحة 15 دقيقة مجانية صالحة لمدة أسبوع لتركيا وسوريا.

وذكرت الشركة أن قرارها جاء ليتمكن العملاء من الاطمئنان على ذويهم في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي حدث.


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