اتصالات مصر تتيح 15 دقيقة مجانا إلى سوريا وتركيا

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قررت شركة اتصالات مصر إتاحة 15 دقيقة مجانية صالحة لمدة أسبوع لتركيا وسوريا.

وذكرت الشركة أن قرارها جاء ليتمكن العملاء من الاطمئنان على ذويهم في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي حدث.