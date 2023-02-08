مسؤول أوكراني: القوات الروسية تهاجم خاركيف وأنباء عن ستة انفجارات

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أعلن أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف بشرق أوكرانيا، أن القوات الروسية هاجمت المدينة ليل الثلاثاء/الأربعاء.
وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" المحلية بسماع دوي ستة انفجارات حتى الآن.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا.