 مسؤول أوكراني: القوات الروسية تهاجم خاركيف وأنباء عن ستة انفجارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أوكراني: القوات الروسية تهاجم خاركيف وأنباء عن ستة انفجارات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 12:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 12:56 ص

أعلن أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف بشرق أوكرانيا، أن القوات الروسية هاجمت المدينة ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" المحلية بسماع دوي ستة انفجارات حتى الآن.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا.

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