الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة في محافظة الجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بمحافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان، "إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة عدوان شرق مدينة الحزم".



ولم يعلق الحوثيون حتى الآن بشأن إسقاط الطائرة.



وكان الجيش أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في محور علب بمحافظة صعدة (شمالا)، مشيراً إلى استمرار تصعيد الحوثيين في عدد من الجبهات.



وبسبب تعثر تمديد الهدنة حتى اليوم، عاد التصعيد العسكري مجددا بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو 8 سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.