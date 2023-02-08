 الجزائر تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الأول للبرلمانيين حول السلامة المرورية بباكستان - بوابة الشروق
الأربعاء 8 فبراير 2023 3:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

الجزائر تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الأول للبرلمانيين حول السلامة المرورية بباكستان

البرلمان الجزائري
البرلمان الجزائري
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 3:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 3:05 ص

يشارك المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) في أعمال المؤتمر الدولي الأول للبرلمانيين حول السلامة المرورية، الذي تحتضنه عاصمة جمهورية باكستان إسلام أباد اعتبارا من غد الأربعاء ويستمر على مدار يومين.
وأوضح المجلس، في بيان، أن المؤتمر سيناقش دور البرلمانيين في التصدي لظاهرة حوادث الطرق باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، علاوة على الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناجمة عنها، والتي باتت تفتك بأرواح أكثر من مليون شخص سنويًا عبر العالم حسب تقديرات الأمم المتحدة، التي أفادت أيضا أن 93 بالمائة من وفيات العالم تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم والدولة.
وخلال العام الماضي، أحصت الجزائر سقوط أزيد من 12 ألف ضحية في حوادث المرور خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022، بينما تم تسجيل 5822 حادث مرور في الفترة المذكورة عبر مختلف الأراضي الجزائرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك