الجزائر تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الأول للبرلمانيين حول السلامة المرورية بباكستان

يشارك المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) في أعمال المؤتمر الدولي الأول للبرلمانيين حول السلامة المرورية، الذي تحتضنه عاصمة جمهورية باكستان إسلام أباد اعتبارا من غد الأربعاء ويستمر على مدار يومين.

وأوضح المجلس، في بيان، أن المؤتمر سيناقش دور البرلمانيين في التصدي لظاهرة حوادث الطرق باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، علاوة على الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناجمة عنها، والتي باتت تفتك بأرواح أكثر من مليون شخص سنويًا عبر العالم حسب تقديرات الأمم المتحدة، التي أفادت أيضا أن 93 بالمائة من وفيات العالم تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم والدولة.

وخلال العام الماضي، أحصت الجزائر سقوط أزيد من 12 ألف ضحية في حوادث المرور خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022، بينما تم تسجيل 5822 حادث مرور في الفترة المذكورة عبر مختلف الأراضي الجزائرية.