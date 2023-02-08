عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد صدمة أب سوري لحظة دفن أطفاله ضحايا الزلزال، إذ حمل أبناءه بين يديه؛ رافضًا دفنهم قبل تدفئتهم.

وقال في مقطع الفيديو: «دخيلكم خلوني أحطهم جنب الصوبية (المدفأة)، والله وجههم بوظ (بارد جدًا)، خليني ألفهم بحرامات من عندي».

وأضاف: «بيتي اتهد كله، والله العظيم لألفهم وإجي، والله على بين ما تحفروا لي القبر.. احفر لي القبر على بين ما إجي، والله العظيم جنب الصوبية، الله يوفقك كرمال النبي».

وقتل أكثر من 9500 شخص في جنوب تركيا وشمالي سوريا المجاورة، حيث ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,8 درجة، تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجة، وقد شعر بهما سكان جرينلاند والدنمارك.

وفي تركيا، أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها، اليوم الاثنين، نحو 9057 قتيلًا و35 ألفًا و483 جريحًا على الأقل، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها إدارة الطوارئ والكوارث التركية.

وتُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

وفي أنحاء سوريا، قتل 1280 شخصًا على الأقل في حصيلة جديدة غير نهائية وأصيب أكثر من 3500، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 1250 وإصابة 1449 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 900 شخصًا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.