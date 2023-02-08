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قتل 12 مسلحا، الليلة الماضية، في عملية مشتركة، نفذتها الشرطة وقوات الأمن في منطقة "لاكي ماروات" بإقليم "خيبر-باختونخوا" الباكستاني.

وقالت الشرطة الباكستانية، إن الإرهابيين ينتمون إلى حركة "طالبان باكستان" وقتلوا ستة رجال شرطة، في هجوم وقع في ديسمبر 2022، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة إنفاذ القانون، أنه تم أيضا العثور على أسلحة وذخائر، بحوزة الإرهابيين.

وقالت الشرطة إنه يجرى تحديد هوية الإرهابيين.

وتابعت هيئة إنفاذ القانون، أن رجال الشرطة الذين شاركوا في العملية، لم يتعرضوا لأذى، في الاشتباك مع الإرهابيين.

وفي حادث آخر، صدت الشرطة بمنطقة "ديرا إسماعيل خان" هجوما على مركز تفتيش تابع للشرطة.

وقالت الشرطة، إنه وقع تبادل لإطلاق النار مع الإرهابيين لمدة 25 دقيقة.

وأضافت الشرطة، أن المهاجمين فروا لدى وصول قوة الرد السريع، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الحادث.