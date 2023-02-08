تأهل فرانكفورت وفرايبورج لدور الثمانية بكأس ألمانيا

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بلغ فريقا فرايبورج واينتراخت فرانكفورت دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا بعد أن حققا الفوز مساء الثلاثاء بدور الستة عشر.

وفاز فرايبورج بصعوبة على مضيفه ساندهاوزن المنافس بالدرجة الثانية، 2 /صفر كما فاز فرانكفورت على ضيفه دارمشتاد 4 /2.

وفي المباراة الأولى ، انتظر فرايبورج حتى الدقيقة 87 لفك طلاسم المباراة، حيث تقدم بهدف عكسي سجله حمادي الغاديوي بالخطأ في مرماه قبل أن يؤكد نيلز بيترسن فوز الفريق الضيف بتسجيله الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وسيطر فرايبورج على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة لكن ندرت محاولاته الهجومية الخطيرة في ظل الصلابة الدفاعية لأصحاب الأرض.

وكاد ماتياس جينتر أن يحرز هدف السبق لفرايبورج في الدقيقة 55 كما أهدر مايكل جريجورتيش فرصة أخرى في الدقيقة 62.

وفي المباراة الثانية، جاءت أهداف فرانكفورت عن طريق راندال كولو مواني (هدفان) ورافاييل بوري ودايتشي كامادا في الدقائق السادسة و44 و62 و90 وتكفل ماتياس هونساك بتسجيل هدفي دارمشتاد في الدقيقتين 29 و31.