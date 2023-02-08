نشر الجيش التركي عقب إعلان الرئيس أردوغان حالة الطوارئ

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بدأت تركيا نشر آلاف الجنود في المناطق التي ضربها زلزالان هائلان، عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 محافظات تركية هي الأكثر تضررا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا يقترب من 8000 شخص، بينما تضرر أكثر من 11000 مبنى جراء زلزالين مدمرين، مما أدى إلى محاصرة الكثير من الأشخاص في الداخل في درجات حرارة متجمدة.

وأعلن العراق استئناف تدفقات النفط إلى محطة التصدير الرئيسية بميناء جيهان بعد أن أعلنت السلطات التركية وقفا مؤقتا بعد الزلزال الكبير الأول.

وتعاني الحكومة التركية من حدة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمشاكل اللوجستية والمساعدات اللازمة لمساعدة 13.4 مليون شخص يعيشون في منطقة الكارثة.

وقد عرضت عشرات الدول تقديم المساعدات حتى الآن.