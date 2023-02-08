بورصة تركيا توقف تداول الأسهم في أعقاب عملية بيع واسعة بسبب الزلزالين

أوقفت بورصة تركيا اليوم الأربعاء تداول الأسهم للمرة الأولى منذ 24 عاما، في أعقاب عملية بيع واسعة، ناجمة عن زلزالين كبيرين .



ويتجه مؤشر "بورصة اسطنبول 100" القياسي إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



ودخل المؤشر منطقة "السوق الهابطة" أمس الثلاثاء، بعد تصاعد الخسائر، في أعقاب الزلزالين، اللذين وقعا في المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا.



وذكرت بورصة اسطنبول في بيان، الساعة الحادية عشرة ودقيقة واحدة صباحا بالتوقيت المحلي "قررت بورصتنا وقف التداول، في أسواق الأسهم وأسواق العقود الآجلة وأسواق الخيارات".



ولم تكشف البورصة عن موعد استئناف التداول.