بحثت الولايات المتحدة وأوكرانيا استمرار التعاون الأمني ​​والاقتصادي القوي قرب الذكرى السنوية الأولى للتدخل العسكري الروسي غير المبرر في أوكرانيا.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان اليوم الأربعاء عبر موقعها الإلكتروني- أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.



ومن جانبه، شدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، بما في ذلك المخصصات الأخيرة للمزيد من المساعدة الأمنية لدعم أوكرانيا للاستمرار في الدفاع عن نفسها ضد التدخل الروسي.