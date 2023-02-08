 بعد عام من العملية الروسية.. أمريكا تؤكد استمرارها في دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد عام من العملية الروسية.. أمريكا تؤكد استمرارها في دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 9:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 9:13 ص
بحثت الولايات المتحدة وأوكرانيا استمرار التعاون الأمني ​​والاقتصادي القوي قرب الذكرى السنوية الأولى للتدخل العسكري الروسي غير المبرر في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان اليوم الأربعاء عبر موقعها الإلكتروني- أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

ومن جانبه، شدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، بما في ذلك المخصصات الأخيرة للمزيد من المساعدة الأمنية لدعم أوكرانيا للاستمرار في الدفاع عن نفسها ضد التدخل الروسي.

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