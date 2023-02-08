إنشاء 77 مستشفى ميداني في تركيا لإسعاف ضحايا الزلزال

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، إنشاء 77 مستشفى ميداني في عشر مقاطعات متضررة بشدة جراء الزلزال، وذلك في ظل استمرار أعمال البحث والإنقاذ في الطقس شديد البرودة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة على موقع المدونات المصغرة "تويتر" إنه يمكن إجراء عمليات جراحية داخل بعض هذه المستشفيات فيما يتم نقل ضحايا الزلزال أصحاب الحالات الخطرة إلى مستشفيات في المنطقة بطائرات مروحية بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفقد اليوم بعض المناطق المتضررة بشدة وذلك بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عشر مقاطعات متضررة جراء الزلزال الذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف في جنوب تركيا وشمال سوريا.